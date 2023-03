Nach "Prominent getrennt": Gönnt Matze Juliano Sieg nicht?

Ist Matthias Höhn (27) nun sauer auf seinen einstigen Kumpel Juliano? Die beiden Realitystars waren Kandidaten bei Prominent getrennt. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und seine Verflossene Jenefer Riili mussten die Show als Erste verlassen. Juliano hatte dabei seine Finger im Spiel, indem er die anderen Teilnehmer überredete, das Paar zu nominieren. Gegenüber Promiflash meinte Matze nun, dass er deshalb finde, dass Juliano den Sieg nicht verdient hätte.

Der 27-Jährige erklärte Promiflash, dass er und der ehemalige Are You The One?- Kandidat sich nach der Ausstrahlung privat geschrieben hätten und kein böses Blut zwischen ihnen fließe. Juliano habe nur im Sinne des Spiels gehandelt. Trotzdem stellte der Papa eines Sohnes fest: "Es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie man gewinnt am Ende des Tages. Wenn man so gewinnt, dann weiß ich nicht, ob man es wirklich verdient hat."

Direkt nach der Veröffentlichung war Matze außerdem von den Szenen, von denen er vorher nichts gewusst hatte, doch sehr überrascht. "Für mich war das sehr schockierend. Ich hätte das niemals von ihm erwartet, weil wir da drin richtig gut miteinander waren", erinnerte die TV-Bekanntheit sich.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn verlassen die "Prominent getrennt"-Villa

Timm, Michael / ActionPress Matthias Höhn, Realitystar

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Realitystar

