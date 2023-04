Peter Maffay wollte Kindern seinen Erfolg nicht aufdrücken

Wurde Peter Maffays (73) Kindern "Tabaluga" aufgezwungen? Der Sänger hatte den grünen Drachen 1983 im Rahmen des Konzeptalbums "Tabaluga oder die Reise zur Vernunft" kreiert. Die beliebte Figur tauchte seither in verschiedensten Formaten auf und war für viele ein wichtiger Begleiter in der Kindheit. Inzwischen hat der The Voice of Germany-Juror selbst drei Kinder. Nun feiert er das 40-jährige Bestehen seines Drachens und verrät: Sind auch Peters Kinder mit "Tabaluga" aufgewachsen?

"Ich habe versucht, es zu vermeiden, den Kindern das aufs Auge zu drücken. Also ein Papa, der das tut, das ist sehr zu hinterfragen", erklärt er Promiflash bei der Premiere von "Happy Birthday Tabaluga". Dennoch wollte er die Märchengestalt seinen Kindern Nina, Yaris (19) und Anouk natürlich nicht vorenthalten: "Ich habe die Geschichten erzählt, ich habe die Kinder – zumindest zwei – ins Studio mitgenommen, die konnten erleben, wie so etwas entsteht und hab' dann immer gehofft, dass daraus ein gewisses Interesse wächst."

Das hat wohl auch funktioniert, denn bei dem Event war auch Yaris mit auf dem roten Teppich, um seinen Vater zu unterstützen. "Er ist ein junger Mann und er entdeckt natürlich die Welt mit seinen Augen und wahrscheinlich anders", erzählt Peter im Interview mit Promiflash. Sein Sohn habe die Red-Carpet-Situation als "obercool" empfunden und hatte wohl eine gute Zeit: "Ich glaube, dass er das genießt und das ist auch gut so."

Getty Images Peter Maffay und Tabaluga, Oktober 2012

Getty Images Peter Maffay, Musiker

ActionPress Peter Maffay mit seinem Sohn Yaris bei der "Happy Birthday Tabaluga"-Premiere

