Pferdepflege: Kylie Jenner macht sich über Kendall lustig

Kylie Jenner (25) macht sich über ihre Schwester Kendall Jenner (27) lustig. Normalerweise präsentieren sich die beiden Unternehmerinnen und Reality-TV-Stars glamourös im Netz. Auf ihren Seiten sind Bilder von luxuriösen Fotoshootings zu sehen oder Ausschnitte aus ihrem High-Society-Leben. Doch scheinbar geht es auch anders – Kendall beschäftigte sich am Samstag mit einer normalen, alltäglichen Aufgabe. Zu ungewöhnlich für Kylie – denn die kann darüber nur lachen.

Am Samstag postete die 25-Jährige eine Story auf ihrem Instagram-Kanal, in der sie ihre Schwester im Garten zu suchen schien. Wenige Sekunden später fand sie Kendall bei ihrem Pferd, das wohl offensichtlich einen Spa-Tag genoss. "Kendall! Das ist so süß! Das ist es also, was du an deinen Samstagen machst? Du wäschst dein Pferd?", lachte Kylie hinter ihrem Handybildschirm und filmte die 27-Jährige dabei, wie sie die Hufen ihrer Stute einschäumte.

Ist das vielleicht ein Moment, in dem Kendall sich wünschen würde, nicht auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden? In einem Interview mit der Vogue Italia betonte sie nämlich mal: "Ich habe gelernt, mich zu lieben. Aber ja, ich hatte und habe definitiv Momente, in welchen ich mir wünsche, ich könnte für ein paar Stunden aus dem Scheinwerferlicht treten."

Kylie Jenner und Kendall Jenner

Kendall Jenner im November 2022

Kylie Jenner bei der Premiere von "Travis Scott: Look Mom I Can Fly", August 2019

