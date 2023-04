So besonders war die Hochzeit von Lily Allen und David

David Harbour (47) gibt intime Details preis! Seit 2019 ist der Schauspieler der Mann an der Seite von Lily Allen (37). 2020 später machte er der Sängerin einen Heiratsantrag, noch im selben Jahr gaben sich die beiden in Las Vegas das Jawort. Seitdem liefert das Paar ihren Fans gerne Einblicke aus ihrem Eheleben. Wie besonders und einzigartig die Hochzeit war, verriet David jetzt.

In einem Interview in der Show "Jimmy Kimmel Live!" aus dem Jahre 2021 erinnerte sich der Stranger Things-Star an den Tag zurück. David erklärte, dass es sich bei der Trauung um eine intime Zeremonie gehandelt habe und sie von einem Elvis-Presley-Imitator vollzogen wurde. Anschließend habe es einen kleinen Stehempfang gegeben, bei dem sich die Frischvermählten und Lilys Töchter Burger und Pommes aus einem Fastfood-Restaurant gönnten.

Die zwei schweben nach wie vor auf Wolke sieben, wie ein Insider gegenüber Us Weekly betonte: "Lily und David sind ein wunderbares Team. Sie sind sehr ineinander verliebt und dankbar, dass sie sich gefunden haben."

Getty Images David Harbour mit Lily Allen bei der "Stranger Things"-Premiere

Instagram / lilyallen David Harbour mit Lily Allen, April 2022

Instagram / lilyallen Lily Allen mit David Harbour, April 2022

