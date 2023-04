So sieht DSDS-Aileen den Vergleich mit Pamela Reif!

Das sagt Aileen Sager dazu, dass sie mit Pamela Reif (26) verglichen wird! Im Januar startete die 20. Staffel von DSDS und bereits in den Castings waren einige Zuschauer verwundert. Die Kandidatin Aileen sieht der Fitness-Influencerin zum Verwechseln ähnlich! Doch nicht nur mit ihrem Aussehen punktete die 22-Jährige – auch ihr Gesang überzeugte die Jury. Kurz vor den Live-Shows verriet Aileen Promiflash jetzt, wie es ist, mit Pamela verglichen zu werden!

"Also der Vergleich mit Pamela stört mich jetzt nicht – ich sehe das sogar als Kompliment an, weil sie extrem hübsch ist!", freute sich die Schönheit in einem Interview mit Promiflash. Sie selber verstehe den Vergleich jedoch nicht so wirklich. "Ich selbst sehe jetzt nicht so die Ähnlichkeit, vielleicht die Haare – wir sind vom Typ her bestimmt ähnlich, aber vom Aussehen finde ich jetzt nicht, dass wir uns so sehr ähnlich sehen", beurteilte sie die Ähnlichkeit mit der Unternehmerin.

Nur wegen eines glücklichen Zufalls kann Aileen sich auf die Live-Shows bei "Deutschland sucht den Superstar" freuen. Eigentlich wurde sie im Recall auf Mallorca nach vielen Texthängern bereits hinausgeworfen – doch Kandidatin Clara Stampf ging freiwillig, sodass sie nachrücken konnte.

