Beinahe geflogen: So ging es Aileen Sager nach DSDS-Schreck

Es war ein Wechselbad der Gefühle für Aileen Sager! In der vergangenen DSDS-Folge war die Beauty aus Birkenfeld so gar nicht zufrieden mit ihrer Performance. Kein Wunder: Ihrer Gruppe wurde mit "Wildberry Lillet" von Nina Chuba ein Rap zugeteilt – was so gar nicht das Ding des Schlager-Talents ist. Sie hatte einen Texthänger nach dem nächsten. Tatsächlich hatte die Jury sie auch schon rausgeworfen – aber nach Clara Stampfs freiwilligem Exit gab Dieter Bohlen (69) ihr doch noch eine Chance. Wie ging es Aileen wohl mit diesem Hin und Her?

Die Dreharbeiten für den Mallorca-Recall liegen zwar schon Monate zurück, doch die 22-Jährige weiß noch ganz genau, wie sich die Entscheidung angefühlt hatte: "Eine Achterbahn der Gefühle! Unglaublich, was passiert ist... Aber ganz wichtig ist: immer positiv denken und an sich glauben!", schreibt Aileen jetzt auf Instagram. Weiter scherzt das inoffizielle Pamela Reif (26)-Double: "Trotzdem hoffe ich, ich bekomme nie wieder einen Rap Song."

Dazu postete Aileen einen süßen Schnappschuss von sich und ihrer Recall-Bescheinigung für Thailand – dort geht es nach Mallorca nämlich als Nächstes für die Kandidaten hin! "Ich freue mich unglaublich, dass die Reise für mich weiter geht nach Thailand! Das wird mega!", jubelte sie weiter. Glaubt ihr, sie wird sich ab jetzt wieder besser schlagen? Stimmt ab!

Instagram / aileen_sgr Aileen Sager, DSDS-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Aileen Sager bei DSDS

Instagram / aileen_sgr Aileen Sager, DSDS-Kandidatin

