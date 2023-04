Thomas Gottschalk startet eigenen Podcast mit Mike Krüger!

Er geht jetzt unter die Podcaster! Thomas Gottschalk (72) steht schon seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit. Der bekannte Lockenkopf hatte seine Karriere als Wetten, dass..?-Moderator eigentlich an den Nagel gehängt. 2021 folgte dann jedoch die Überraschung: Das Format kehrte zurück – schon im November können Fans sich über eine weitere Show freuen. Bald gibt es noch weiteren Content des Blondschopfes: Thomas startet nun einen Podcast!

Und zwar mit keinem geringeren als Mike Krüger (71)! Das verkündet RTL jetzt auf Social Media. "Die beiden beginnen ihren Podcast am Anfang ihrer Karriere und nehmen uns mit in die 80er", heißt es in dem Posting. Dabei könnten sich Fans auf verschiedene Rubriken, Songs und Einblicke in die Welt der Promis freuen. "Die Supernasen – mit Tomas Gottschalk und Mike Krüger" startet ab dem 19. April exklusiv bei RTL.

Erst vor wenigen Wochen hatte Thomas sich auch persönlich über seinen Instagram-Account gemeldet: "Seit Jahren knie ich abends vor meinem Bett und bete: 'Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich bald auf Insta komm'. Er hat meine Gebete erhört. Ich bin jetzt auf Insta", witzelte er. "Ich glaube, das Ding geht steil", vermutete er.

RTL / Roman Babirad Thomas Gottschalk und Mike Krüger

Getty Images Mike Krüger, 2020

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

