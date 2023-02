Zum ZDF-Jubiläum im April: Wiedersehen mit "Wetten, dass..?"

Die Fans müssen doch nicht mehr so lange auf Wetten, dass..? warten! 2014 war die beliebte Sendung, die als eine der größten Fernsehshows Europas gilt, eingestellt worden. Doch 2021 folgte dann die Überraschung: Thomas Gottschalk (72) kehrt mit dem Format ab jetzt einmal im Jahr zurück! Das nächste Mal ist es am 25. November so weit. Doch die Vorfreude wird den Fans jetzt noch mehr versüßt: Zum ZDF-Jubiläum wird es schon im April ein Wiedersehen mit "Wetten, dass..?" geben!

Um das 60-jährige Bestehen des Senders zu feiern, bringt ZDF am 1. April "Die Show der Shows" an den Start, in der sich "prominente ZDF-Köpfe die Ehre als Kandidaten in einem unterhaltsamen Mix aus beliebten Show-Klassikern geben". Zu den fünf Shows gehört "Wetten, dass..?" genauso wie "Der Große Preis" oder die "ZDF-Hitparade". Wer sich letztendlich mit welchem Format beschäftigt, erfahren die Zuschauer und auch die beteiligten Promis erst live in der Sendung.

So oder so, die Show wird vermutlich ein voller Erfolg werden, denn "Wetten, dass..?" erreichte mit den vergangenen zwei Shows Mega-Quoten. Insgesamt schalteten im Jahr 2021 13,8 Millionen und im vergangenen Jahr immer noch 13,5 Millionen Zuschauer ein.

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator von "Wetten, dass..?"

Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2021

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?" 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de