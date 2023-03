Auch im Alltag: Katja Krasavice trägt Schamhaar in Herzform!

Sie zeigt sich ohne Scham! Katja Krasavice (26) wurde insbesondere wegen ihrer freizügigen Vermarktung bekannt – und auch heute kennt man die gebürtige Tschechin nicht anders. Vor Kurzem verkündete die Rapperin, dass sie im September ihr neues Album "Ein Herz für Bitches" veröffentlichen wird. Das Cover der neuen Platte teilte sie bereits via Social Media und ein Detail stach ihren Fans dabei direkt ins Auge: ihr "speziell" frisierter Intimbereich. Katja trimmte ihre Schamhaare in Herzform!

Via Instagram beantwortete die Musikerin brisante Fragen ihrer Fans und einer ihrer Follower fragte die 26-Jährige: "Sind deine Schamhaare wirklich herzförmig?" Die "Doggy"-Interpretin antwortete: "Ja, getrimmt und rot gefärbt", und gab somit zu verstehen, dass die besondere Form ihres Intimbereichs nicht nur ihrem Albumcover diente. Ein weiterer User wollte wissen, an welchen Stellen genau die Influencerin Piercings trägt. Zur Beantwortung der Frage teilte Katja Schnappschüsse von all den entsprechenden Körperstellen und schrieb: "An den Brüsten, an der Vagina, Ohren und an der Zunge. Mein ganzer Körper glitzert."

Für ihr im September erscheinendes Album zeigte sich Katja nicht nur mit ihrer beeindruckenden Intimfrisur, sondern zog auch besondere Kollaborationen an Land. So fragte die "Raindrops"-Interpretin die diesjährige DSDS-Kandidatin Jill Lange (22) an, ob sie Lust habe, an einem ihrer Songs mitzuwirken. Jills Antwort darauf war eindeutig: "Ja, ich will!"

