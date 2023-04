Adeles Freunde sicher: Verlobung gibt es nur mit Ehevertrag

Verliebt, verlobt, verheiratet – aber nur unter einer Bedingung! Bei der Sängerin Adele (34) und ihrem Partner Rich Paul (41) laufen die Dinge gerade richtig gut. Gerüchten zufolge sollen die beiden auch verlobt sein! Adeles Freundeskreis betrachtet das Ganze eher mit Vorsicht, sie befürchten, der Manager werde der Sängerin das Herz brechen. Adeles Freunde sind aber auch sicher, dass eine Ehe zwischen den beiden nur mit einem Ehevertrag zustande kommen wird!

Ein Insider verriet gegenüber RadarOnline, dass Adeles Vermögen ein heikles Thema in der Beziehung sei. Sie habe Probleme zu vertrauen, was für sie normal sei, aber ein Ehevertrag habe bei den beiden für Reibereien gesorgt. "Ihre Freunde haben sie von der Idee eines bombensicheren Ehevertrags überzeugt, auch, weil es in ihrer Ehe mit Simon Konecki (48) scheinbar keinen gab", teilte der Insider dem Magazin mit.

Der Insider erklärte weiter, dass Rich durch Adele an Bekanntheitsgrad gewonnen habe. Erfolgstechnisch stelle die Sängerin ihren Partner aber klar in den Schatten. Der Ehevertrag sichere also nicht nur sie, sondern auch ihre Einnahmequellen ab: Adeles Marktwert wird auf circa 200 Millionen Euro geschätzt.

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel, Oktober 2021

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

