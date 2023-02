Sichere Quelle? Adele und ihr Rich Paul sollen verlobt sein!

Stimmt es dieses Mal tatsächlich? Die Sängerin Adele (34) sorgt nicht nur mit ihrer erfolgreichen Musikkarriere für reichlich Schlagzeilen. Auch ihr Liebesleben steht derzeit total im Fokus. Seit einiger Zeit ist sie bereits mit dem Sportagenten Rich Paul (41) zusammen und anscheinend glücklicher denn je. Immer wieder mal gibt es Spekulationen über eine Verlobung – so auch jetzt: Adele und Rich sollen den nächsten Schritt gewagt haben!

Diese News sollen von einer ziemlich sicheren Quelle kommen, schreibt die Gossip-Seite namens Deux Moi auf Instagram. So wollen Adele und ihr Liebster angeblich diesen Sommer eine große Hochzeit feiern. Die Verlobungsnews befeuert die "Easy On Me"-Interpretin zudem mit einem dicken Klunker am Finger, den sie am Wochenende während einer ihrer Las-Vegas-Shows erneut trug.

In mehreren Interviews schwärmte die Britin bereits total von Rich – und machte kein Geheimnis daraus, auf Wolke sieben zu schweben. "Ich war noch nie so verliebt! Ich bin verrückt nach ihm", betonte sie im August 2022. Im Zuge dessen gab sie auch zu, sich eine Ehe mit ihrem Partner vorstellen zu können.

Getty Images Adele, Sängerin

Cobra Team / BACKGRID Adele und Rich Paul im Juli 2022 auf Sardinien

Getty Images Adele im Februar 2022 in London

