Auroras Baby ist da: Michelle Hunziker besucht Krankenhaus

Michelle Hunziker (46) besucht ihr Enkelkind. Die Moderatorin wurde erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal Oma. Zusammen mit ihrem Partner Goffredo Cerza hatte ihre Tochter Aurora Ramazzotti (26) vergangenen Donnerstag einen Jungen auf der Welt begrüßt. Ein erstes Foto mit der Hand des Kleinen hatte sogar seine Namen verraten: Auf dem Krankenhaus-Bändchen stand Cesare. Und nun scheint Aurora auch Besuch zu empfangen: Michelle war mit ihrer Mutter im Krankenhaus.

Am Donnerstag wurde Michelle mit ihrer Mutter Ineke und dem italienischen Moderator Tommaso Zorzi vor dem Krankenhaus in Sant'Anna im südschweizerischen Lugano fotografiert. In der Klinik soll Aurora ihr Baby zur Welt gebracht haben. Der 46-Jährigen war die Freude über den Familienzuwachs anzusehen. In einem eleganten Trenchcoat, bunter Bluse und Bleistiftrock putzte sie sich ordentlich heraus und strahlte den Fotografen entgegen. Ähnlich schick hatte sich auch die frischgebackene Uroma gemacht: Sie trug einen violetten Mantel.

Michelle hatte sich bereits kurz nach der Geburt zu dem Familienglück geäußert. Auf Instagram hatte sie den Beitrag ihrer Tochter zur Geburt gepostet. "Neben der Geburt meiner Töchter ist heute der schönste Tag in meinem Leben", erzählte sie offensichtlich überglücklich. Auroras Papa und Neu-Opa Eros Ramazotti hat sich bisher noch nicht öffentlich zu Wort gemeldet.

Michelle Hunziker mit ihrer Mutter Ineke und Tommaso Zorzi in Lugano

Michelle Hunziker und ihre Mutter Ineke vor dem Krankenhaus Sant'Anna

Aurora Ramazzotti mit ihrer Mama Michelle Hunziker

