"Geschmacklos": Heidi Klums Aprilscherz kommt nicht gut an

Was hat sich Heidi Klum (49) dabei nur gedacht? Das Model ist bereits stolze Mama von vier Kindern. Ob sich die Blondine auch Nachwuchs mit ihrem aktuellen Ehemann Tom Kaulitz (33) wünscht? Anlässlich des ersten Aprils postete die Germany's next Topmodel-Jurorin einen Schnappschuss mit einem vermeintlichen Babybauch. Bei ihren Followern auf Instagram kam diese Aktion allerdings gar nicht gut an! Was die Fans zu Heidis Aprilscherz zu sagen haben, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

