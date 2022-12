Promi-Töchter Lila Moss und Leni Klum posieren zusammen!

Bei den beiden fällt der Apfel nicht weit vom Stamm! Lila Moss (20) und Leni Klum (18) haben einiges gemeinsam. Nicht nur, dass beide ziemlich erfolgreiche Models sind – auch ihre berühmten Mütter Kate Moss (48) und Heidi Klum (49) verbinden sie. Und darüber konnten sie sich wohl etwas austauschen: Bei einem Event trafen Lila und Leni nämlich aufeinander und rockten gemeinsam den roten Teppich!

Vor wenigen Tagen waren die beiden Models zu Gast bei einer Weihnachtsparty vom Designer-Lable Marc Jacobs in New York. Für diesen besonderen Anlass schmissen sich die zwei in ziemlich aufregende Glitzer-Fummel. Während Leni auf ein blaues Pailletten-Kleid mit schwarzem Blazer setzte, überraschte Lila in einem gehäkelten Funkel-Dress und schwarzen Stiefeln. Mit einem Lächeln im Gesicht posierten die beiden happy für die Fotografen.

Dass Lila und Leni durch ihre erfolgreichen Mamas leichter Fuß im Modelbusiness fassen konnten, ist kein Geheimnis. Dennoch sei es auch mit Starthilfe ein harter Job. "Ich mache die Arbeit und investiere die Zeit. Jetzt arbeite ich allein, reise allein, gehe zur Schule. Meine Mutter und ich haben einfach die gleiche Liebe für dieselbe Sache", hatte Leni erst kürzlich gegenüber People klargestellt.

Getty Images Leni Klum, Model

Getty Images Model Lila Moss im Dezember 2022

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum, September 2022

