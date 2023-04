Süßer Schnappschuss: Rebecca Mir auf einem Familienausflug

Sie genießt die Zeit mit der Familie! Model und Fernsehmoderatorin Rebecca Mir (31) wurde 2011 durch ihre Teilnahme an der Castingshow Germany's next Topmodel bekannt, in der sie den zweiten Platz belegte. Während sie bei Let's Dance über das Parkett tanzte, verliebte sie sich in Profitänzer Massimo Sinató (42). Inzwischen sind die beiden stolze Eltern eines Sohnes. Jetzt teilte Rebecca im Netz ein süßes Familienfoto!

"Quality time", steht unter dem neusten Instagram-Beitrag des Models. Zu sehen ist Rebecca mit ihrer Mutter und ihrem Sohn auf dem Arm. Glücklich lächeln die beiden Frauen in die Kamera und scheinen ihren Ausflug in vollen Zügen zu genießen. Ihre Fans sind begeistert von dem Schnappschuss! "Ihr schaut mega aus", kommentiert ein Follower der Bekanntheit. Ein anderer Nutzer schreibt: "Ich finde das Foto wunderschön."

Bereits im Dezember vergangenen Jahres entzückte Rebecca ihre Fans mit einem Mama-Sohn-Bild. Das Model posierte vor dem Tannenbaum und kuschelte dabei mit ihrem Kleinen. Da Rebecca kurz vor Weihnachten Geburtstag hat, betitelte sie das Bild mit: "Bestes Geburtstagsgeschenk."

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir, Massimo Sinató mit ihrem kleinen Kind im Mai 2022

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir, Influencer

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und ihr Sohn, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de