Busen-Grapscher: So ehrt Cathy Hummels das Mama-Dasein

Sie hat eine Message an alle Mütter! Cathy Hummels (35) ist eine deutsche Moderatorin und wurde als Ehefrau des Profikickers Mats Hummels (34) bekannt. Inzwischen ist das einstige Paar trotz ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig geschieden. Die Moderatorin sorgt seit dem Ehe-Aus immer wieder für Schlagzeilen und musste schon mehrere Shitstorms verkraften, denn im Netz stößt die Blondine mit ihren freizügigen Bildern nicht immer auf Begeisterung. Jetzt teilte Cathy einen Beitrag, mit dem sie sich an alle Mütter richtet.

Auf ihrer neusten Instagram-Fotoreihe ist die Moderatorin in einem gelben Tuch eingehüllt zu sehen und fasst dabei einer Steinskulptur an die Brust. Was es mit den skurrilen Fotos auf sich hat, erklärt sie auch: "Meinen Sohn zu bekommen, war das intensiv Schönste, was ich jemals erleben durfte. Seitdem schätze und sehe ich vor allem meinen Körper, mein Leben mit anderen Augen." Außerdem stellt sie klar: "Es ist ein Wunder. Und so sind auch alle Mamas ein Wunder."

In den Kommentaren spalten sich die Meinungen der Follower. Während einige die Mama bestärken, sind andere sichtlich verwirrt von dem Schnappschuss. "Und das musste im Badehandtuch gezeigt werden", hinterfragt ein Fan kritisch. Ein anderer Folllower zeigt sich begeistert: "Schönes Kleid, schöne Farbe und schöne Frau – passt alles zusammen."

Instagram / cathyhummels Sohn Ludwig mit Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig (l.) und ihrem Ex Mats (r.)

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2023

