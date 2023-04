Billig? Cathy Hummels regt sich über Hate-Kommentare auf!

Das lässt Cathy Hummels (35) sich nicht gefallen! Die Influencerin machte vergangenes Jahr vor allem mit ihrer Trennung von Fußballprofi Mats Hummels (34) auf sich aufmerksam. Seitdem teilt sie oft ihre Gedanken dazu mit ihren Followern im Netz. Aber nicht nur das! Die Moderatorin polarisiert immer wieder mit freizügigen Bildern. Dafür ist sie auch oft hämischen Kommentaren ausgesetzt. Nun reagierte Cathy auf diese fiesen Sprüche!

Die 35-Jährige hatte auf Instagram sexy Bilder geteilt, auf welchen sie einen knappen Badeanzug und eine Lederjacke trägt. Da sich unter dem Post unzählige negative Kommentare häufen, änderte Cathy kurzerhand die Bildunterschrift: "Die Sonne blendet mich oder sind es Neid und Missgunst? Eine Mischung aus beiden. Letzteres ist in Deutschland weitverbreitet." Zusätzlich erklärt sie sich in ihrer Story: "Ich habe die Caption geändert. Unserem traurigen Zeitgeist angepasst. Wow! Mit 35, Mama darf ich mich wohl nicht sexy zeigen. Dann wird man als billig beleidigt."

Zahlreiche Follower hatten die Tatsache kritisiert, dass Cathy sich trotz ihres Sohnes so freizügig zeigt. "Ich glaube, Mats macht sich Sorgen. Der Junge kommt bald in die Schule und Kinder können schon grausam sein", meinte ein User unter dem Beitrag. "Jeder muss ja wissen, was man macht. Trotzdem würde ich die Reißleine ziehen wegen des Kindes", schrieb ein Weiterer.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2023

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

