Erster Jahrestag: Cody Simpson teilt süße Liebeserklärung

Cody Simpson (26) ist total verliebt. Der Sänger musste schon einige Liebespleiten einstecken: Nachdem seine Beziehung mit Miley Cyrus (30) gescheitert war, kam er mit dem Model Marloes Stevens zusammen. Doch Anfang 2022 verschwanden alle Spuren der Beziehung aus dem Netz und kurz darauf zeigte er sich mit der Schwimmerin Emma McKeon (28). Inzwischen sind die beiden ein Jahr zusammen – und Cody kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Auf Instagram teilt er nun ein Foto, auf dem seine Liebste, die wie er professionelle Schwimmerin ist, oben ohne aus dem Fenster blickt. "Ich schaue sie an und ein Licht geht durch mich hindurch. Ein Jahr mit dir. Seit ich dich getroffen habe, fühle ich mich, als würde ich in ständigem Sonnenlicht leben", schreibt Cody darunter poetisch. Emma sei für den Sportler die strahlendste Sonne: "Man kann sie nur schätzen, wenn sie da ist, sie überall spüren und sie in sich wirken lassen. Liebe ist genau dasselbe. Ich liebe dich", fügt er an.

In den Kommentaren zeigen sich die Fans ganz begeistert von der Liebeserklärung. "Was für herzliche, poetische Worte, die eine tiefe Liebe beschreiben, die ihr empfindet", freut sich ein User. "Du lebst, als hättest du den Jackpot geknackt. Herzlichen Glückwunsch", stimmt ein weiterer zu.

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Emma McKeon im Juli 2022

Getty Images Cody Simpson im Aquatic & Leisure Centre in Adelaide

Instagram / codysimpson Emma McKeon und Cody Simpson, Schwimmer

