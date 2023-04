Harry und Meghan bei Krönung: Prinzessin Kate ist skeptisch

Prinzessin Kate (41) sieht das Drama offenbar schon kommen! Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) steht Sohnemann König Charles III. (74) an der Spitze der britischen Monarchie. Doch auch wenn der neue Regent bereits als britisches Staatsoberhaupt gefeiert wird, steht die offizielle Krönung noch aus. In rund einem Monat ist es endlich so weit. Ob Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) auch erscheinen werden, wurde noch nicht offiziell bestätigt. Vor allem Prinzessin Kate steht der Teilnahme der beiden Wahlamerikaner eher kritisch gegenüber!

Wie Mirror berichtet, habe Kate ein mulmiges Gefühl, wenn sie an die bevorstehende Krönung ihres Schwiegervaters denkt. Der Grund: Ihr Schwager und seine Liebste! "Kate musste sich immer wieder mit dem Verhalten von Meghan und Harry herumschlagen und möchte nicht, dass sie ihr die nächsten Wochen verderben. [...] Natürlich hat das Kate misstrauisch und ängstlich gemacht, was sie als Nächstes tun werden", berichtet eine Quelle gegenüber dem Magazin.

Einige Royal-Experten sind sich sicher: Der Bruder von Prinz William (40) und die Suits-Darstellerin werden auf jeden Fall zu der Krönung des 74-Jährigen erscheinen. "Wenn [Harry] nicht hingeht, sagt er fast: 'Ich will mit meiner Familie keine Beziehung haben'", ist sich Alexander Larman gegenüber Us Weekly sicher.

Getty Images König Charles III. im März 2023

Getty Images William, Harry, Meghan und Kate, 2018

ActionPress Prinz Charles und Prinz Harry, April 2019

