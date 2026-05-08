Geheimnis gelüftet: Darum meidet Prinzessin Kate Met Gala

Prinzessin Kate (44) wurde von Anna Wintour (76) bereits mehrfach zur Met Gala eingeladen – doch die Prinzessin von Wales ließ sich bisher kein einziges Mal auf dem roten Teppich des Metropolitan Museum of Art in New York blicken. Laut dem Klatschkolumnisten Rob Shuter, der gegenüber skynews.com.au über einen Insider berichtet, soll Anna Wintour sogar versucht haben, die Einladung über König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) zu überbringen. Auch das blieb aber ohne Erfolg.

Rob Shuter zufolge weiß Prinzessin Kate durchaus, welchen Stellenwert die Einladung hat – und genau das sei der Knackpunkt. "Es war der Versuch, sie zum prägenden Bild des Abends zu machen – und sie hatte kein Interesse daran, diese Rolle zu spielen", so der Kolumnist. Kate sei laut seiner Quelle "die einzige Prominente, die Anna will und nicht bekommen kann." Die dreifache Mutter habe schlicht nicht die "Absicht, sich selbst zu einem Met-Gala-Moment zu machen", heißt es weiter. Damit setzt die Prinzessin von Wales eine Art Tradition fort: Auch ihre verstorbene Schwiegermutter Prinzessin Diana (†36) erschien 1996 zwar bei der Gala – jedoch nicht an der Seite von Anna Wintour, sondern an der ihrer Rivalin Elizabeth Tilberis, der damaligen Chefin des Magazins Harper's Bazaar.

Dianas einziger Auftritt bei der Met Gala im Jahr 1996 gilt bis heute als legendär. An ihrer Seite war damals Modedesigner John Galliano (65), der eigens ein Kleid für sie entworfen hatte. Dass Prinzessin Diana ausgerechnet mit Annas Konkurrentin erschienen war, soll die ehemalige Vogue-Chefin tief getroffen haben – und ihr Ehrgeiz, eine Royal für das Event zu gewinnen, soll sich seitdem auf Kate übertragen haben. Beide trafen sich zwar bereits 2018 persönlich, doch auch das änderte nichts an Kates klarer Haltung gegenüber dem Modespektakel.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Anna Wintour und Prinzessin Kate

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Getty Images Prinzessin Kate verlässt den Oster-Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor

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Eddie Mulholland / Getty Images Herzogin Kate, Stella McCartney und Anna Wintour