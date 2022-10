Süß! Devon Windsor und Tochter Enzo machen Paris unsicher

Devon Windsor (28) genießt die Zeit mit ihren Liebsten! Im September 2021 wurden das Model und sein Mann Johnny Dexter Barbara zum ersten Mal Eltern: Ihre Tochter Enzo Elodi erblickte das Licht der Welt. Regelmäßig lassen die Eheleute ihre Community seit der Geburt an ihrem neuen Alltag teilhaben. Nun gönnten sich Devon und ihre Familie eine kleine Auszeit: Sie machten gemeinsam Paris unsicher!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 28-Jährige eine ganze Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie mit ihren Liebsten in der französischen Hauptstadt zu sehen ist. Während Devon auf einem Bild mit Enzo vor dem Eiffelturm posiert, hält Johnny sein Töchterchen auf einem weiteren Foto im Arm. "Ich zeige meinem Mädchen die Welt", schrieb die stolze Mutter dazu. Die Reise schien die Familie jedenfalls sehr zu genießen. Auf den Aufnahmen lächeln die drei total glücklich.

In diesem Jahr standen schon einige besondere Momente für Devon und ihren Nachwuchs an – unter anderem Enzos Taufe und ihr erster Geburtstag. "Ich kann nicht glauben, dass mein kleines Mädchen schon ein Jahr alt ist. [... ] Du bist das süßeste, klügste, frechste, liebevollste und glücklichste kleine Mädchen", schwärmte die Victoria's Secret-Beauty am Ehrentag ihres Kindes im Netz.

Instagram / devwindsor Johnny Dexter Barbara mit seiner Frau Devon Windsor in Paris

Instagram / devwindsor Johnny Dexter Barbara mit seiner Tochter Enzo im Oktober 2022 in Paris

Instagram / devwindsor Devon Windsor mit ihrer Tochter im September 2022

