Jessie J teilt niedliches Lebenszeichen von ihrem Nachwuchs

Jessie J (35) kann ihren Nachwuchs schon bald in den Armen halten! Anfang des Jahres hatte die Sängerin erfreuliche Neuigkeiten mit ihrer Community geteilt: Sie erwartet ihr erstes Baby! Seitdem hält die "Price Tag"-Interpretin ihre Follower nur zu gerne mit neuen Updates aus ihrem Schwangerschaftsalltag auf dem Laufenden. In einem niedlichen Video hat Jessie nun kräftige Tritte ihres Babys festgehalten!

Via Instagram teilt Jessie am Montag ein Video in ihrer Story, mit welchem sie ihren Fans eine direkte Sicht auf ihren nackten Babybauch gewährt. Darin ist zu sehen: Ihr Nachwuchs strampelt in ihrem prallen Babybäuchlein ordentlich umher. Dass es bis zur Geburt nicht mehr lange dauern kann, verdeutlicht die 35-Jährige auch mit einem anderen Schnappschuss. Auf einem Selfie mit ihrer Mutter hält die Hochschwangere ihre große Kugel stolz in die Kamera.

Pünktlich zum US-amerikanischen Muttertag im vergangenen März richtete Jessie bereits einige rührende Worte an ihren Sohnemann. "Danke, dass du mich mit der schönsten Erfahrung beschenkt hast, die ich bisher gemacht habe, und mit der wichtigsten Rolle, die ich jemals in meinem Leben spielen werde", schwärmte sie auf ihrem Instagram-Profil neben einem Ultraschallbild ihres ungeborenen Kindes.

Getty Images Jessie J bei den Brit Awards 2023

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Mutter im April 2023

John Williams / Avalon / ActionPress Jessie J, Sängerin

