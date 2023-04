Jill Lange schießt wieder hart gegen Dieter Bohlen und DSDS

Jill Lange (22) lässt kein gutes Haar an Dieter Bohlen (69)! Die Reality-TV-Bekanntheit hatte sich für die aktuelle DSDS-Ausgabe beworben und beim Casting üble Sprüche vom Poptitan abbekommen. Die Aktion artete zu einem Slutshaming-Gate aus, das wochenlang für Schlagzeilen sorgte. Doch auch im Laufe der Staffel sollte es nicht besser werden: Der 69-Jährige machte weiterhin die Kandidaten runter. Jill ist völlig fassungslos – und teilte jetzt ordentlich gegen Bohlen und seine Sendung aus...

Im Bild-Interview ließ die 22-Jährige, die es bis in die Recalls geschafft hatte, ihrem Ärger freien Lauf: "Ich finde es sehr, sehr traurig, dass DSDS keinerlei Moralvorstellungen vertritt. In der diesjährigen Staffel ist sehr viel vorgefallen, woraus keinerlei Konsequenzen gezogen worden sind. Menschen wurden fertiggemacht, gedemütigt und öffentlich zur Schau gestellt", beteuerte Jill. "Hinter dieser Show stehen erfolgsgeile Menschen, denen das Wohl einiger Kandidaten egal ist."

Dass DSDS entgegen dem ursprünglichen Plan weitergeführt wird – und zwar mit Dieter – ist für Jill unverständlich: "Für mich ist es komplett falsch, dass man jetzt so tut, als wäre nichts gewesen. Dieter Bohlen repräsentiert ganz falsche Werte und so ein Mensch hat in einer Rolle mit Vorbildfunktion nichts zu suchen." Abschließend betonte sie: "Dieter Bohlen hat nie Einsicht gezeigt und wird sich niemals ändern, erst recht nicht, wenn man ihn weiterhin belohnt und ihm eine Plattform gibt."

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange beim DSDS-Casting

Krick, Jens / ActionPress Dieter Bohlen, Musiker

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Bekanntheit

