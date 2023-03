"Tolle Sache": So war Peter Maffays Zeit bei "The Voice"

Peter Maffay (73) nimmt viel aus seiner Zeit bei The Voice of Germany mit! Vergangene Staffel saß der Musiker erstmals neben Stefanie Kloß (38), Mark Forster (40) und Rea Garvey (49) auf einem der berühmt-berüchtigten Juroren-Sessel der Castingshow. Auch wenn der "Sonne in der Nacht"-Interpret den Sieg nicht holen konnte, so hat er offenbar dennoch einiges aus der Sendung mitgenommen. Im Promiflash-Interview erzählt Peter von seiner Zeit bei "The Voice of Germany"!

Eine Sache ist wohl besonders an dem 73-Jährigen hängen geblieben. "Viele, viele schöne Begegnungen. Wirklich! Also festzustellen, mit welcher Menge an Talent unsere Gesellschaft gesegnet ist. Und zwar durch alle Altersgruppen hindurch, es sind ja nicht nur junge Leute aufgetreten, sondern auch Ray-Kaliber sowie Quereinsteiger wie ich", schwärmt der erfolgreiche Künstler auf der Premiere von "Happy Birthday Tabaluga" gegenüber Promiflash. "Der Umgang miteinander ist bei 'The Voice' grandios. Man geht respektvoll miteinander um und das ist, glaube ich, das, was mir am meisten oder am eindrucksvollsten hängen geblieben ist", führt er begeistert aus.

Den Zuschauern scheint es zumindest ebenfalls ziemlich gefallen zu haben, dass der Tabaluga-Erfinder Teil des Gesangsformates war. "Ich finde jetzt schon: Peter Maffay ist der Juror, der die ganzen Jahre bei 'The Voice' gefehlt hat" oder "Peter Maffay bei 'The Voice of Germany', Legende!", lauteten nur einige der zahlreichen begeisterten Kommentare auf Twitter.

Anzeige

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Peter Maffay, Stefanie Kloß, Mark Forster und Rea Garvey bei "The Voice of Germany", 2022

Anzeige

Getty Images Peter Maffay bei "The Voice of Germany" 2022

Anzeige

Getty Images Peter Maffay, Sänger

Anzeige

Würdet ihr euch freuen, wenn Peter wieder bei "The Voice" dabei wäre? Ja, auf jeden Fall! Geht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de