Nach Trennung: BTN-Star Laura Hink hat einen neuen Freund!

Liebes-News bei Laura Hink! Die Schauspielerin wurde durch die Reality-Soap Berlin - Tag & Nacht bekannt. In der Serie spielt sie den Freigeist Lynn. Bis vor Kurzem war die TV-Bekanntheit mit ihrem Kollegen Marcel Maurice Neue (33) liiert. Die beiden lernten sich am Set der Berliner TV-Show kennen. Vor gut einem Monat gaben sie und der "Krätze"-Darsteller dann ihre Trennung nach drei Jahren Beziehung bekannt. Jetzt gibt die Schauspielerin ein Liebes-Update: Laura ist wieder vergeben!

Und auch ihr neuer Freund ist kein Unbekannter. Laura lernte Daniel Kunz ebenfalls am Set der Serie kennen. In der Show sind "Lynn" und der von Daniel verkörperte "Jonas" nur gute Freunde – doch im echten Leben hat es zwischen den beiden gefunkt. "Ich hatte eine Phase, in der es mir nicht so gut ging, in der Daniel sehr für mich da war und wir viele Gespräche geführt haben", erklärt Laura gegenüber Bild. Die beiden seien schlussendlich zusammen gekommen, nachdem sie gemeinsame Zeit an der Spree verbracht und viel miteinander geredet hatten.

Sie und Daniel spielten gegenüber Lauras Ex-Freund Marcel von Anfang an mit offenen Karten – er wusste über die potenzielle Liebschaft Bescheid. "Wir sind erwachsene Menschen und gehen alle neutral miteinander um. Uns ist es wichtig, die Arbeit professionell zu absolvieren, da wir ja auch weiterhin Arbeitskollegen sind", plaudert sie aus.

Instagram / marcelneue Laura Hink und Marcel Maurice Neue im April 2022 auf Kreta

Instagram / danielkunz_ Daniel Kunz, Schauspieler

Instagram / laurahink Daniel Kunz und Laura Hink, 2023

