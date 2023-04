Neuer Freund? Emma Corrin turtelt mit Unbekanntem in U-Bahn

Hat Emma Corrin etwa einen Neuen? Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle als Prinzessin Diana (✝36) in The Crown bekannt. 2021 machte sie öffentlich genderfluid zu sein und fügte zu dem weiblichen Pronomen "she" auch das genderneutrale "they" hinzu. Ansonsten scheint sie ihr Privatleben aber sehr bedeckt zu halten – zumindest bis jetzt: Denn Emma wurde in der U-Bahn beim Turteln mit einem Mann erwischt.

Bei einer Fahrt mit der Londoner U-Bahn wurde Emma jetzt zusammen mit einem unbekannten Mann fotografiert. Die Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen die beiden nicht nur sehr nah beieinander. Sie lachen auch miteinander und scheinen dabei sogar ein wenig zu kuscheln. Beobachter berichten dem Magazin: "Emma und ihr Begleiter schienen sich in der Gegenwart des anderen sehr wohlzufühlen und plauderten, während sie sich gegenseitig in die Augen schauten."

Zuletzt soll Emma mit dem Regisseur Ibrahim Njoya liiert gewesen sein. Die beiden hatten sich wohl auch mehrfach vertraut in der Öffentlichkeit gezeigt. 2021 wurde sie auch knutschend mit dem Popstar Harry Styles (29) erwischt. Doch dahinter steckten wohl nur die Dreharbeiten für den Film "My Policeman", für den sie gemeinsam vor der Kamera standen.

Instagram / emmalouisecorrin Emma Corrin im Februar 2021

Getty Images Die Schauspielerin Emma Corrin

Getty Images Emma Corrin auf dem Toronto International Film Festival 2022

