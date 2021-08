Ehrliche Worte von Emma Corrin! Vergangenes Jahr hatte die Britin ihren weltweiten Durchbruch als Prinzessin Diana (✝36) in der Netflix-Serie The Crown. Im vergangenen April hatte die Britin ihre Fans dann mit der Nachricht überrascht, dass sie sich selbst als queer definieren würde. Mithilfe eines Social-Media-Posts im Brautkleid hatte Emma diese Information damals preisgegeben. Jetzt äußerte sich die Schauspielerin zum ersten Mal zu ihrem Coming-out.

In einem Interview mit ITV News sprach die "Pennyworth"-Darstellerin nun über ihre lange Reise zu sich selbst. "Ich habe lange gebraucht, um zu erkennen, dass ich irgendwo [zwischen den binären Geschlechtern] existiere", begann die in Tunbridge Wells geborene Beauty zu berichten. Sie erklärte weiterhin, dass viele Leute, die in den sozialen Netzwerken über solche Themen sprachen, Emma auf ihrem Weg geholfen haben. "Als ich anfing, darüber zu schreiben, fühlte es sich sehr beängstigend und bloßstellend an", erzählte die 25-Jährige weiter. Anfangs habe sie zudem nicht gewusst, ob ein Coming-out der richtige Schritt für sie gewesen sei.

Auf ihrem Instagram-Account repostete die Blondine dann schließlich einen Ausschnitt des Interviews. "Das erste Mal, dass ich meine Queerness und meinen Weg im Fernsehen thematisiert habe", schrieb Emma zu dem Clip in ihrer Story. Sie betonte zudem, dass das Gespräch eine beängstigende Erfahrung für sie gewesen sei. Dennoch sei es ihr sehr wichtig, öffentlich über solche Themen zu sprechen, um mehr Repräsentanz für queere Menschen zu schaffen.

Anzeige

Instagram / emmalouisecorrin Emma Corrin im Mai 2021

Anzeige

Instagram / emmalouisecorrin Emma Corrin im März 2021

Anzeige

Instagram / emmalouisecorrin Emma Corrin im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de