Rebel Wilson zeigt erstmals das Gesicht ihrer Tochter Royce!

Die glückliche Mutter zeigt ihr Baby! Rebel Wilson (43) und ihre Verlobte Ramona Agruma sind vor wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern geworden – und überraschten ihre Fans sehr damit! Denn ihre kleine Tochter Royce Lillian kam per Leihmutterschaft zur Welt. Seitdem genießen die drei ihr Familienglück. Aktuell machen sie Urlaub in der Karibik – wo Rebel jetzt zum ersten Mal das Gesicht ihrer kleinen Royce zeigt!

Auf Instagram teilt die einstige Pitch Perfect-Darstellerin ein spektakuläres Drohnen-Video und zeigt ihren Fans das blaue Meer. Zu Beginn der Aufnahme steht die Schauspielerin mit ihrer Royce im Arm am Strand und winkt strahlend in die Kamera – und dabei ist das Gesicht ihrer Kleinen erstmals zu erkennen! Zu dem Video schreibt die Blondine: "Rebels der Karibik" – in Anspielung auf die Filmreihe Fluch der Karibik. "Aw, dein Baby ist wunderschön", kommentiert ein begeisterter User den Clip.

Erst vor wenigen Wochen überraschte das Paar seine Fans erneut mit einer freudigen Nachricht: Auf Social Media gaben sie ihre Verlobung offiziell bekannt. Im Disneyland stellte Rebel ihrer Ramona die Frage aller Fragen – vor der Kulisse des berühmten Schlosses. Und natürlich hat sie Ja gesagt!

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson, 2023

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson, Oscar-Party 2023

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Disneyland, 2023

