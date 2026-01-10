Rebel Wilsons Tochter Royce plauderte Baby-Geheimnis aus

Rebel Wilson (45) und ihre Ehefrau Ramona Agruma erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die Schauspielerin teilte die frohe Botschaft in der TV-Show "Today with Jenna and Friends" mit und verriet dabei, warum die Ankündigung schon früher als geplant passieren musste. Ihre dreijährige Tochter Royce konnte das süße Geheimnis einfach nicht für sich behalten und erzählte wildfremden Menschen von ihrer werdenden kleinen Schwester. "Royce läuft einfach herum und erzählt alles jedem, Lehrern in der Schule, Leuten im Supermarkt. Da dachte ich, okay, ich sollte es lieber in den sozialen Medien bekannt geben. Sie ist eine richtige Plaudertasche", berichtete Rebel mit einem Schmunzeln. Schließlich habe sie sich entschlossen, selbst an die Öffentlichkeit zu gehen, bevor das Gerücht noch weitere Kreise zog.

Am 8. Dezember bestätigte Ramona die Babynews auch auf Instagram und machte dabei die Freude über ihren wachsenden Familienkreis deutlich. In einem emotionalen Post teilte sie ein Reel, das Bilder von ihr und Rebel, ihrem Babybauch und ihrer Tochter Royce als Baby zeigte. "Baby Nummer zwei ist unterwegs", schrieb sie und fügte hinzu, "Das sind die glücklichsten Neuigkeiten in unserer Familie." Royce, das erste Kind der beiden, wurde im November 2022 über eine Leihmutter geboren. Für Rebel, die sich schon lange eine Familie gewünscht hatte, ging damit ein großer Traum in Erfüllung.

Rebel und Ramona lernten sich 2022 kennen und bestätigten ihre Beziehung im Juni desselben Jahres. Zwei Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort. Die "Pitch Perfect"-Darstellerin sprach schon vor ihrer Beziehung über ihren Wunsch, Mutter zu werden, und machte sich dazu Gedanken über alternative Möglichkeiten wie Leihschwangerschaft und Samenspenden. Jetzt genießt sie das Familienleben in vollen Zügen. Besonders Tochter Royce sorgt offenbar regelmäßig für Lacher, wie Rebels Erzählung ihrer kleinen Plaudertasche zeigt. Die Vorfreude auf das kommende Familienmitglied könnte jedenfalls nicht größer sein.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma mit ihrer Tochter Royce, September 2025

Instagram / ramonaagruma Rebel Wilson und Ramona Agruma, Juni 2025

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson, Mai 2025