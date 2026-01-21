Rebel Wilsons "The Deb" wird wegen Rechtsstreits verschoben

Rebel Wilsons (45) mit Spannung erwartetes Regiedebüt "The Deb" wird erneut verschoben. Der Film, eine Musikkomödie über Jugendliche in Australien, die an einem Debütantinnenball teilnehmen, sollte ursprünglich am 15. Januar in Australien Premiere feiern. Nun wird der Start auf den 9. April verlegt. Grund für die Verzögerung sind andauernde juristische Auseinandersetzungen zwischen der Schauspielerin und Regisseurin und den Produzenten des Films, die die Veröffentlichung erschweren. Ein Gericht in Los Angeles wies kürzlich die meisten der von Rebel erhobenen Klagen ab und gab der Produzentin Amanda Ghost grünes Licht, Nachforschungen zu angeblichen "Schmutz-Websites" anzustellen, die sie schwer beleidigen. Diese Ermittlungen werfen neue Schatten auf die ohnehin turbulenten Ereignisse um die Produktion.

Die rechtlichen Konflikte beschränken sich nicht nur auf die USA. Auch in Australien gehen die juristischen Streitigkeiten weiter: Die Hauptdarstellerin von "The Deb", Charlotte MacInnes, verklagt Rebel wegen Verleumdung, nachdem diese Produzentin Amanda Ghost beschuldigt hatte, sich ihr gegenüber sexuell unangemessen verhalten zu haben. Andererseits werfen die Produzenten Rebel selbst Vertragsverletzungen und Manipulationen vor, weil sie angeblich den Vertrieb des Films absichtlich behindert haben soll. Die Spannungen eskalierten bereits 2024, als Rebel in einem Social-Media-Video schwere Vorwürfe gegen die Produzenten erhob. Sie sprach dort von Fehlverhalten am Set und Veruntreuung von Geldern – Vorwürfe, die von den Produzenten energisch bestritten werden, wie Deadline berichtet.

Abseits der Gerichtssäle bleibt das Interesse an Rebel ungebrochen. Die Australierin hatte sich in Hollywood mit Rollen in Komödien einen Namen gemacht und in den vergangenen Jahren immer wieder private Einblicke auf Social Media geteilt. Für ihr Regiedebüt zog sie mit einem Herzensprojekt los, das in Ton und Thema an ihre Heimat anknüpft und Musik, Humor und Coming-of-Age verbindet. In Interviews der Vergangenheit betonte die Schauspielerin oft, wie sehr ihr Zusammenarbeit und Teamgeist am Set bedeuten. "The Deb" sollte genau dieses Gefühl auf die Leinwand bringen – nun ruht die Hoffnung der Fans darauf, dass der Film im April ohne weitere Turbulenzen seinen Weg ins Kino findet.

Getty Images Rebel Wilson bei den Governors Awards 2024

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Rebel Wilson in der "Late Night With Jimmy Fallon"-Show im Jahr 2013