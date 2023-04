Sängerin Alexandra Burke ist zum zweiten Mal schwanger!

Alexandra Burke (34) vergrößert ihre Familie! Die Sängerin ist seit 2021 mit Footballer Darren Randolph liiert, mit dem sie bereits gemeinsamen Nachwuchs hat: Im Sommer vergangenen Jahres durfte sich das Pärchen über sein erstes Baby freuen. Das Geschlecht und der Name sind bisher unbekannt. Rund acht Monate später ist die Britin bereit für weitere Kinder: Denn Alexandra ist zum zweiten Mal schwanger!

Die tollen Neuigkeiten verkündete die 34-Jährige höchstpersönlich via Instagram. Unter mehreren Schnappschüssen, die sie mit ihrem Partner zeigen, schwärmt sie: "Wir sind so aufgeregt, das alles noch einmal zu machen." Die Aufnahmen zeigen Alexandra zum Zeitpunkt ihrer letzten Schwangerschaft: Die Musikerin posierte bauchfrei und setzte ihre große Kugel so gekonnt in Szene.

Ob mit dem zweiten Nachwuchs für Alexandra noch weitere Änderungen bevorstehen? Vor einigen Tagen hatte sie Hochzeitsgerüchte ausgelöst, indem sie ihren Liebsten mit einem besonderen Kosenamen angesprochen hatte. "Ich kann meinem Hubby nicht genug danken dafür, dass er mich so liebenswert fühlen lässt", schrieb sie auf Instagram.

Anzeige

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke und Darren Randolph

Anzeige

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke, Sängerin

Anzeige

Getty Images Darren Randolph und Alexandra Burke im Jahr 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de