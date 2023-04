So emotional war Überraschungsparty für Coupleontour-Ina!

Sie war total überwältigt! Ina und Vanessa Borck gehen schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit 2018 teilen sie immer wieder Fotos als Coupleontour im Netz. Im Sommer des vergangenen Jahres hatten die beiden jedoch einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Ina hatte einen schweren Schlaganfall erlitten. Seitdem kämpft sie sich zurück ins Leben. Am Montag feierte die Blondine ihren Geburtstag, für den ihre Liebste ihr eine Überraschungsparty schmiss. Das war ziemlich emotional für Ina!

Bei Instagram teilt Vanessa jetzt ein Video von Inas Reaktion auf die Überraschung. Während Ina am Stock in das Lokal geht, singen die Gäste "Happy Birthday" für sie. Dabei wird sie ganz emotional und fängt an, vor Freude zu weinen. Ihre Frau nimmt sie direkt in den Arm und meint lächelnd: "Nicht weinen!", woraufhin Ina entgegnet: "Bisschen weinen!"

Nur wenige Tage nach Inas Schlaganfall hatte die schwangere Vanessa das gemeinsame Baby Olivia geboren. Auf Social Media berichtete sie vor wenigen Tagen, dass das Paar sich eigentlich noch ein zweites Baby gewünscht hätte. "Jetzt ist es eher so, dass wir uns kein zweites Kind vorstellen können, aber einfach nur, weil die Situation einfach so viel Kraft abverlangt und wir für einen weiteren Menschen gar keine Kraft hätten", erklärte sie. Jetzt wäre es besonders wichtig, dass Ina sich auf ihre Gesundheit konzentriere.

Instagram / coupleontour Coupleontour im Juli 2022

Instagram / nessiontourx Coupleontour-Ina und Nessi

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

