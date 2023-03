Nach Tochter Olivia: Wollen Coupleontour ein zweites Kind?

Können sich Coupleontour weiteren Nachwuchs vorstellen? Die YouTuberinnen Vanessa und Ina sind im Juli des vergangenen Jahres Eltern geworden. Doch nur wenige Tage, bevor sie ihre Tochter Olivia auf der Welt willkommen heißen durften, hatte Ina einen schweren Schlaganfall. Seitdem versucht sie, sich Schritt für Schritt ins Leben zu kämpfen. Mittlerweile kann sie wieder selbstständig gehen und gelegentlich zu ihrer Familie nach Hause. Kommt für das Paar in Zukunft ein weiteres Kind infrage?

In ihrer Instagram-Story erzählte Nessi, dass Ina und sie sich eigentlich immer ein zweites Baby gewünscht hatten. Nach dem Schlaganfall habe sich das jedoch geändert: "Jetzt ist es eher so, dass wir uns kein zweites Kind vorstellen können, aber einfach nur, weil die Situation einfach so viel Kraft abverlangt und wir für einen weiteren Menschen gar keine Kraft hätten." Sie müssten sich schließlich schon auf ihre Tochter, ihre Beziehung und ihren Job konzentrieren – und Ina vor allem auf ihre Gesundheit.

Ganz ausschließen will Nessi ein weiteres Baby aber offenbar nicht: "Sag niemals nie. Wer weiß, was in zwei Jahren ist." Sie hätten im Zuge ihres ersten Kinderwunschs Spermien einfrieren lassen, die in Zukunft für eine künstliche Befruchtung verwendet werden könnten. "Zwei Versuche haben wir schon bezahlt", erzählte die Berlinerin.

Coupleontour, 2019

Vanessa von Coupleontour mit Baby Liv

Coupleontour- Vanessa und Ina freuen sich, nach Inas Schlaganfall Weihnachten zusammen zu verbringen

