Verbaler Ausraster: "Prominent getrennt"-Jakub schockt Fans

Jakub Merlan-Jarecki (27) hat hier wohl einige Grenzen überschritten. Der Fußballer und seine Noch-Ehefrau Kate Merlan (36) treten bei Prominent getrennt gegen die anderen Paare an. In der Sendung kam es bereits zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Kandidaten – vor allem zwischen dem Sportler und Gloria Glumac. In der neuesten Folge eskaliert die Situation zwischen den beiden völlig. Fans sind vor allem von Jakub entsetzt!

Jakub wetterte schon die ganze Zeit gegen die Blondine – während eines Spiels kam es zwischen den Parteien dann zu einem hitzigen Schlagabtausch, bei dem Jakub sich verbal unter die Gürtellinie begab, indem er Gloria mit niveaulosen Begrifflichkeiten wie "F*tze", "Sklaventreiberin" oder "Ratte" bombardierte und Drohungen gegen sie aussprach. Das kam bei vielen Zuschauern nicht gut an. "Finde Jakub in der Folge sogar am schlimmsten" oder "Total aggressives und asoziales Verhalten", schrieben die User auf Instagram.

Fans kritisierten vor allem, dass Jakub Gloria ja vor allem vorgeworfen hatte, dass sie Niko schlecht und respektlos behandelt – dabei vergreife er sich selbst ständig im Ton. "Hauptsache, Jakub zieht permanent über Gloria her, aber ist selbst aggressiv, laut und respektlos ohne Ende. [...] Das grenzt schon an Mobbing", regte sich eine Nutzerin auf.

