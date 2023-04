Doppelter Zuwachs: Neue Gesichter bei "Sturm der Liebe"!

Sturm der Liebe-Fans dürfen sich auf zwei neue Gesichter freuen! Seit 2005 läuft die beliebte Nachmittagssendung fast täglich im Fernsehen und begeistert die treue Fangemeinde mit spannenden Geschichten rund um das oberbayerische Traumhotel. Dabei herrscht hin und wieder ein reges Kommen und Gehen – wie auch jetzt: Ab kommenden Juni werden Belina Mohamed-Ali und Maurice Lattke über die Bildschirme der begeisterten "Sturm der Liebe"-Zuschauer flimmern!

Das gibt jetzt ARD bekannt: Ab Folge 4.043 ist Belina als Imani Kariki in der Telenovela zu sehen sein. "Imani ist eine ehrgeizige, mutige und liebenswerte Frau. Sie kommt mit großen Zielen an den 'Fürstenhof' und bekommt mehr, als sie sich erhofft hatte", schwärmte die Schauspielerin bereits. Rund zwei Wochen später wird dann Maurice als "charmanter und schlitzohriger Otto von Arnsberg" am "Fürstenhof" auftauchen. "Das Set meiner neuen Dreharbeiten ist wie ein magischer Ort, an dem ich mich vollkommen lebendig fühle. Die unglaublich netten und talentierten Menschen hier machen diese Erfahrung zu etwas Besonderem", berichtete der 24-Jährige von seinen ersten Drehtagen.

Dass nun zwei neue Gesichter zu sehen sein werden, freut sicherlich die Fans – denn eigentlich drohte dem ARD-Klassiker das Aus! Wie Bild am Sonntag berichtet hatte, sind unter anderem die sinkenden Quoten der Grund dafür: Laut des Mediums hatte "Sturm der Liebe", aber auch Rote Rosen, nie so wenig Zuschauer wie im vergangenen Februar.

"Sturm der Liebe" läuft von montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten.

Anzeige

Instagram / belina.mohamed.ali Belina Mohamed-Ali, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / mauricelattke Maurice Lattke, Schauspieler

Anzeige

ARD / Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe" zum 15-jährigen Jubiläum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de