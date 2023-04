Fröhlich: Heidi Klum in auffälligem Look in Catwalk-Laune

Heidi Klum (49) nutzt den roten Teppich als Laufsteg! Das erfolgreiche Model ist zurzeit nicht nur in Deutschland bei Germany's next Topmodel dafür verantwortlich, jungen Personen ein Sprungbrett ins Promi-Dasein zu bieten. Auch in ihrer Wahlheimat Amerika sitzt sie bei America's Got Talent in der Jury und bestimmt darüber, wer ein Ticket in die Welt der Reichen und Schönen bekommt. Den roten Teppich vor einer weiteren Live-Show nutze Heidi, um selbst noch mal Model zu sein.

Wie Paparazzi-Bilder zeigen, lief die 49-Jährige am vergangenen Dienstag über den roten Teppich und zeigte ihren Nachwuchs-Models, was sie sich noch von ihr abschauen können. Sie lief strahlend auf die aufgestellten Kameras zu, warf ihnen eine Kusshand zu und lächelte, was das Zeug hält. Dabei trug sie ein auffälliges orangefarbenes Kleid, eine riesige Sonnenbrille und dazu passende Handschuhe. Obwohl sie ihren Models immer predigt, dass sie auch Treppen elegant zu laufen haben, gab es bei Heidi an dem Tag auch deutliches Verbesserungspotenzial.

Doch nicht nur mit ihrem Walk greift die Model-Mama manchmal daneben. Im vergangenen Monat tauchte Heidi auch in einem fragwürdigen Outfit auf den Oscar-Verleihungen auf. Der Look sah eher aus wie eine riesige Käsekugel und weniger wie ein elegantes Haute-Couture-Kleid.

MEGA Heidi Klum im April 2023

MEGA Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum auf der Elton John AIDS Foundation Oscar-Party

