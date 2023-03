Fragwürdiges Kleid: An was erinnert Heidi Klums Oscar-Look?

Ist für Heidi Klum (49) schon wieder Halloween? Elton John (75) und Ehemann David Furnish (60) schmissen wieder einmal die ultimative Oscar-Party – für einen guten Zweck. Das Paar veranstaltete nun schon zum 31. Mal die jährliche Party für ihre AIDS Foundation. Die angesagtesten Namen Hollywoods kamen für die ausgelassene Feier zu Ehren der Oscarverleihung 2023 zusammen. Unter ihnen war auch Heidi Klum, die wieder einmal alle Blicke auf sich zog: Heidi trug ein knallgelbes überdimensionales Puschelkleid!

Das gelbe Kleid war mit riesigen Stoffblumen übersät, welche aber mehr an einen Federlook erinnerten als an Blumen. Die "Blütenblätter" sammelten sich um ihren Oberkörper, wodurch sie schließlich aussah wie eine riesige Käsekugel. Außerdem hob sich das Dress durch seine lange transparente Schleppe hervor, die Heidi gewissenhaft auf dem champagnerfarbenen Teppich ausgebreitet hatte. Typisch für das Supermodel war der hohe Beinschlitz, wodurch sie ihre langen Beine in den goldenen High Heels zur Schau stellen konnte. Der extravagante Oscar-Look bildete einen krassen Kontrast zu dem klassischen marineblauen Anzug von Ehemann Tom Kaulitz (33).

Heidi ist bekannt für ihre schrillen Aufzüge, allerdings hatte das Model in den vergangenen Jahren eher auf glamouröse Outfits bei diesem Event gesetzt. Das gelbe Kleid von gestern wirft vor allem Fragen auf und schreit geradezu nach wilden Vergleichen. Viele Fans auf Instagram und Co. sagen, dass sie Ähnlichkeiten mit Bibo, einer Figur aus der Sesamstraße, hat. Andere schreiben: "Sie sieht aus wie eine gruslige, tropische Frucht!"

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum auf der Oscar-Party von Elton John

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Oscar-Party der Elton John AIDS Foundation

Getty Images Heidi Klum auf der Elton John Oscar Party

