Hayden Panettiere hatte wegen Alkoholsucht Leberversagen

Hayden Panettiere (33) spricht über ein dunkles Kapitel in ihrem Leben. Die Schauspielerin ist aus diversen Filmen und Serien bekannt. Der Ruhm hat jedoch seine Schattenseiten, die auch sie zu spüren bekam. In der Vergangenheit ging die US-Amerikanerin immer ganz offen damit um, dass sie unter einer Alkohol- und Schmerzmittelsucht gelitten hatte. Jetzt berichtet Hayden von weiteren schlimmen Folgen der Sucht.

Im Interview mit New York Times gibt die "Scream"-Darstellerin zu, dass die Alkoholsucht schlimme körperliche Folgen für sie hatte: Sie hatte einmal sogar ein Leberversagen. "Meine Augen waren gelb", erklärt Hayden und fügt hinzu, dass sie "zitternd aufwachte und eine ganze Flasche Alkohol brauchte, um den Tag zu überstehen". Der Auslöser dafür sei vor allem ihr Job gewesen: "Als ich nach dem Schauspielen nach Hause kam, war das Letzte, was ich tun wollte, mit meinen Gefühlen richtig umzugehen oder auf gesunde Weise darüber zu sprechen. Also griff ich zu ungesunden Bewältigungsmethoden."

Mittlerweile habe Hayden alle Fotos aus diesen schlimmen Jahren von ihrem Handy gelöscht – außer einem. Das schaue sie sich an, um sich zu erinnern, wie sehr sie die Sucht mitgenommen hat. "Die Tatsache, dass ich damals dachte, ich sähe gut aus, ist für mich das Erschreckendste", merkt sie außerdem an.

Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere, März 2023

Anzeige

Instagram / haydenpanettiere Hayden Panettiere im Juni 2020

Anzeige

ActionPress Hayden Panettiere, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de