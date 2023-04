Schlagzeilen und Co.: So gut geht Model Leni Klum damit um!

Leni Klum (18) hat ihren Umgang damit gefunden! Die Tochter von Heidi Klum (49) steht seit fast drei Jahren in der Öffentlichkeit. Mit 16 Jahren hatte sie ein großes Shooting mit ihrer Modelmama und hat seitdem schon selbst große Jobs an Land ziehen können. Doch bekannt zu sein hat nicht nur Vorteile – das Privatleben findet nicht mehr nur privat statt. Aber wie geht Leni mit Schlagzeilen über sie um?

"Ich lese keine Artikel über mich. Also, weiß ich gar nicht, was genau geschrieben wird. Aber ich selbst passe sehr auf, was ich der Öffentlichkeit zeige und was ich privat halte", betont Leni bei dem Launch ihrer neuen Kampagne für Fila und Deichmann. Ihre Beziehung mit Aris Rachevsky machte sie 2021 auf Social Media publik. Die beiden sind mittlerweile seit über drei Jahren ein Paar. Anscheinend überlegte sich die 18-Jährige vorher gut, wann und wie sie die Liebe offiziell macht.

Auch über ihre Zukunft scheint sie sich schon viele Gedanken gemacht zu haben. Im selben Interview offenbart Leni, wo sie sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren sieht: Hochzeit steht auf ihrem Plan! "Und dann in fünfzehn Jahren möchte ich Babys haben", ergänzt sie grinsend.

Leni Klum, Model

Leni Klum, Model

Aris Rachevsky und Leni Klum, 2022

