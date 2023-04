Verheiratet und Kids: So stellt sich Leni Klum Zukunft vor

Leni Klum (18) hat ihre Zukunft schon durchgeplant! Vor wenigen Jahren entschied sich das Nachwuchsmodel dazu, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama Heidi Klum (49) zu treten. In der Modewelt hat sich die Beauty bereits einen großen Namen gemacht. Aber auch privat an der Seite ihres Partners Aris könnte es für sie derzeit nicht besser laufen. Leni hat auch schon genaue Vorstellungen, wie es für sie weitergeht!

Bei dem Launch ihrer neuen Kampagne für Fila und Deichmann plaudert die gebürtige New Yorkerin ihre Pläne für die Zukunft aus. So erhoffe sie sich, in fünf Jahren ihren Uni-Abschluss in der Tasche zu haben. Aber auch einen Hund wünsche sich die 18-Jährige! In zehn Jahren sehe sie sich dagegen womöglich bereits verheiratet. "Und dann in fünfzehn Jahren möchte ich Babys haben", erzählt Leni weiter. Auch dabei ist sie sich bereits sicher, zwei Kinder haben zu wollen – einen Jungen und ein Mädchen.

Dass Leni sich nicht auf ihrer Modelkarriere ausruht und zur Uni geht, stimmt Heidi mächtig stolz. Erst vor wenigen Wochen kam das Topmodel gegenüber People gar nicht aus dem Schwärmen über ihre älteste Tochter heraus: "Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln. Und sie studiert nebenbei. Das schafft sie schon super, beides unter einen Hut zu bekommen."

Getty Images Leni Klum bei der Premiere von "Jurassic World Dominion"

Getty Images Leni Klum, Model

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum bei einem Event in New York City, September 2022

