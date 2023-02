Nach Diogo-Trennung: Vanessa Mariposa ist wieder vergeben

Vanessa Mariposa (30) schwebt wohl wieder auf Wolke sieben. Im Juli des vergangenen Jahres hatten Insider ausgeplaudert, dass die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin und Diogo Sangre (28) getrennte Wege gehen. Nur kurz darauf bestätigten die beiden TV-Stars ihr Liebes-Aus. An neuen Männern hatte die Influencerin jedoch bis zuletzt kein Interesse. Und das hatte einen Grund: Vanessa verkündete nun, wieder vergeben zu sein.

In ihrer Instagram-Story teilte die 30-Jährige einen Schnappschuss, der ihre Hand in der eines Mannes zeigt. "Das Beste, was mir je passiert ist", betitelte die Blondine die Aufnahme und fügte noch ein rotes Herz-Emoji hinzu. Um wen es sich bei ihrem neuen Freund handelt, gab die Reality-TV-Darstellerin jedoch nicht bekannt.

Bereits am Valentinstag hatte Vanessa angedeutet, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. In ihrer Instagram-Story hatte sie ein Foto eines Blumenstraußes gepostet. In dem Bouquet aus roten, weißen und rosa Rosen steckte ein Zettel mit der Aufschrift: "Du bist ein Engel auf Erden".

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa im Februar 2023

United Archives GmbH / ActionPress Vanessa und Diogo im Mai 2022

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa und ihr Dackel Zorro

