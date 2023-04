Verheiratet und Kinder: So sieht Leni Klum ihre Zukunft!

Leni Klum (18) hat ganz genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft! Die Tochter von Heidi Klum (49) tritt bereits jetzt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Als Nachwuchsmodel konnte sie bereits den ein oder anderen Job ergattern. Auch in Sachen Liebe läuft es harmonisch: Die Beauty geht bereits seit etwa drei Jahren mit ihrem Aris gemeinsam durchs Leben. Jetzt verrät die New Yorkerin: Sie träumt von einem Familienleben als verheiratete Frau mit Kindern und Hund. Im Promiflash-Video erfahrt ihr, was Leni sich für ihre Zukunft noch so vorstellt!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de