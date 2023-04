Verzweifelt? Liam Payne hofft auf One-Direction-Comeback

Läuft die Solokarriere von Liam Payne (29) etwa nicht so wie geplant? Mit ihrer Teilnahme beim britischen X Factor wurden er, Harry Styles (29), Louis Tomlinson (31), Zayn Malik (30) und Niall Horan (29) 2010 zur Band One Direction. Trotz des Megaerfolgs legten die Jungs sechs Jahre später eine Pause ein, die bis heute andauert. In der Zeit versuchten die Bandmitglieder ihre Solokarriere anzukurbeln. Doch vor allem für Liam scheint das nicht so zu klappen. Deswegen soll er jetzt auf One-Direction-Comeback hoffen!

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber OK!: "Liam möchte unbedingt wieder mit den Jungs auf Tour gehen. Seine Solokarriere ist nicht so erfolgreich geblieben, wie er es sich erhofft hat, und die Arbeit stagniert für ihn." Der 29-Jährige wünsche sich, genauso berühmt zu sein wie Harry. "Er weiß, dass er in der Gunst der Öffentlichkeit etwas in Ungnade gefallen ist und glaubt, dass er seine Fans nur mit einer One-Direction-Reunion zurückgewinnen kann", erklärte die Quelle außerdem.

Dass Liam auf ein One-Direction-Comeback hofft, kommt recht überraschend – denn in der Vergangenheit schoss der "Strip That Down"-Interpret öffentlich gegen die Band! "Es begann mit meinem Gesicht und den Rest der Jungs haben sie dann nur noch hinzugefügt", meinte der Musiker in Logan Pauls (28) Podcast "Impaulsive". Auch stellte er damals klar: "Ich bin der Erfolgreichste aus der Gruppe!"

Getty Images One Direction bei der "Die Chroniken von Narnia 3"-Premiere in London im November 2010

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images One Direction bei den MTV VMAs in L.A. im September 2012

