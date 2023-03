Vermögen geschätzt: So reich sind die One-Direction-Jungs!

Sie nahmen es sogar mit den Beatles auf! One Direction war nach ihrer Gründung bei The X Factor im Jahr 2010 als fünfköpfige Boyband durchgestartet. Mit Hits wie "Story Of My Life" oder "Steal My Girl" hatte sich die Pop-Band sechs Jahre an der Spitze der Charts gehalten. Seit ihrer Trennung 2016 hatte jeder Einzelne der Mitglieder seine eigene Solokarriere verfolgt. Wie viel Vermögen haben die One-Direction-Jungs über die Jahre angesammelt?

Just Jared schätzt das Vermögen von Liam Payne (29) und Louis Tomlinson (31) auf 70 Millionen Dollar. Liam hatte mit der Veröffentlichung seiner ersten Solo-Single "Strip That Down" schnellen Erfolg. Auch Louis kann zwei Alben vorweisen, wovon "Faith In The Future" erst letztes Jahr erschienen ist. Niall Horan (29) ist seit kurzem Coach bei The Voice und bereitet sich darauf vor, sein drittes Album zu veröffentlichen. Auch er liegt bei geschätzten 70 Millionen Dollar Vermögen.

Nach seinem plötzlichen Ausstieg 2015 aus der Gruppe hatte Zayn Malik (30) als Solokünstler eine Menge Erfolg. Er veröffentlichte drei Alben und seine Debütsingle "Pillowtalk" landete auf dem ersten Platz der "Billboard Hot 100". Deswegen ist sein Besitz mit 75 Millionen Dollar etwas höher. Der Bestverdiener ist Harry Styles (29) mit ungefähr 120 Millionen Dollar Vermögen. Zu seinem unglaublichen musikalischen Erfolg kommt nun zusätzlich seine Hollywood-Karriere.

Getty Images Louis Tomlinson bei einem Konzert 2019

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards

Getty Images One Direction bei den MTV VMAs in L.A. im September 2012

