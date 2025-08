"Schnipp Schnapp": Anne Wünsche trägt jetzt einen Long Bob

Anne Wünsche (33) hat mit einer spontanen Haarveränderung für eine Überraschung bei ihren Fans gesorgt. Die Influencerin präsentierte sich in ihrer Instagram-Story mit einem neuen Look: Statt ihrer gewohnten langen Haare trägt sie jetzt einen Long Bob. "Schnipp Schnapp – Haare ab", schrieb sie dazu. Der Schnitt entstand jedoch nicht im Friseursalon, sondern auf unkonventionelle Weise zu Hause. Anne selbst schnitt ihre Extensions mit einer Art Zange und einer Küchenschere ab, da sie das lange Haar störte. "Ich habe die Schnauze so was von voll – ich schneide jetzt meine Extensions ab. Es nervt mich. Es fängt an zu jucken", schilderte sie ihren Followern.

Dennoch bleibt die Veränderung nur von kurzer Dauer. Bereits in derselben Story kündigte sie an, dass der aktuelle Look vorübergehend sei. "Ich mache mir die Haare auch wieder genauso lang", versicherte Anne. Bereits am Mittwoch wird sie im Stuhl ihres Friseurs des Vertrauens sitzen. Ihre Entscheidung, die Extensions zu entfernen, habe sie jedoch eindringlich beschäftigt. Für den kurzen Schritt erntete sie überraschend positives Feedback – besonders von ihrem Partner Karim, der den neuen Look offenbar sehr gut findet.

Anne muss regelmäßig Kritik einstecken. Manche Nachrichten sind allerdings auch zutiefst hasserfüllt. Für die Netz-Bekanntheit offenbar kein Problem – ganz im Gegenteil. "All die Steine, die mir in den Weg gelegt worden sind, haben mich stärker werden lassen", sagte die dreifache Mama vor wenigen Monaten. Selbst heftige Shitstorms, etwa durch Oliver Pocher (47), seien laut Anne wichtige Erfahrungen auf ihrem Weg gewesen. Sie machte ihren Followern Mut, auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, August 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model