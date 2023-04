"Temptation Island"-Gruppendates: Verführerinnen gehen ran

Bei Temptation Island wird die Verführung immer größer! Auch in diesem Jahr haben sich vier Paare dazu entschieden, an dem TV-Experiment teilzunehmen: Neben Thorsten Legats (54) Sohn Nico und dessen Freundin Sarah wollen sowohl Tatum und Louis, Loreen und Adam als auch Adrian und Charline die Treue ihres Partners testen. Jetzt standen die ersten Gruppendates an – dabei hatten vor allem die vergebenen Männer ihren Spaß!

Wie in der aktuellen Folge des beliebten Formats zu sehen ist, ging es für die Männer und vier Verführerinnen auf ein Partyboot – wobei sie sich körperlich gefährlich nahekommen! "Die macht grade Rührei aus mir! Ehrlich! [...] Also ich bin ehrlich: Zwischendurch hat man schon vergessen, dass man vergeben ist", gibt Nico zu, während er mit Anastasia tanzt. Aber auch Louis scheint hin und weg zu sein: "Ich kann nicht so viel über Tatum nachdenken, weil man so krass abgelenkt ist. Es wird auf jeden Fall hitzig."

In der Frauen-Villa läuft es hingegen gesitteter ab: Sie machen mit ihren Lieblingsverführern Rosenöl! Doch vor allem Loreen hat die Nase voll von dem Date – sie ist von ihrem Begleiter Antonino gelangweilt: "Kann man mal machen – muss man aber nicht das nächste Mal mit ihm machen. [...] Mit dem kann man gar nicht ernst reden." Sarah denkt hingegen an ihren Liebsten: "Nico vermisse ich unheimlich, ich hoffe er mich auch – aber davon gehe ich stark aus."

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2023 mit Moderatorin Lola Weippert

RTL / Frank J. Fastner Nico und Sarah, "Temptation Island"-Kandidaten 2023

RTL Loreen Schenke mit dem "Temptation Island"-Verführer Antonino

