Das sind die schlimmsten "Temptation Island"-Momente!

Diese Momente schockierten alle! Jedes Jahr lädt die Realityshow Temptation Island vier Paare zum ultimativen Treuetest ein. Umgeben von Palmen und Meer stellen jeweils zehn Single-Frauen und Single-Männer die Vergebenen auf die Probe. Der Haken: Den Teilnehmern werden Ausschnitte gezeigt, auf denen sie sehen, was ihre Partner in der Villa so treiben. Drama und Tränen sind dabei vorprogrammiert! Doch diese Augenblicke bei "Temptation Island" sorgten besonders für Schlagzeilen!

Vergangenes Jahr stellten sich Michelle Kmy und Marc-Robin der Verführung der Insel und nahmen gemeinsam an der Realityshow teil. Kurz nach der Ankunft in der Villa verguckte sich der Vergebene in eine der Single-Ladys und knutschte schlussendlich nach vielen wilden Partyszenen fremd. Die Zuschauer schockierte er vor allem damit, dass er der Frau sagte, sie solle ihr Mikrofon abnehmen und ihm ins Zimmer folgen. Trotz offensichtlicher Beweise hielt Marc-Robin vorerst an seiner Unschuld fest und leugnete seine Taten.

Bei Temptation Island V.I.P wollten Realitystar Christina Dimitriou (31) und ihr Freund Aleksandar Petrovic (32) ihre Liebe zueinander auf die Probe stellen. Christina nahm bereits mit ihrem Ex-Freund an der Sendung teil und wurde fies hintergangen. Aleks' Plan: Seiner Christina zeigen, dass er ihr treu bleiben kann. Doch bereits kurze Zeit später wurde klar, dass der Casanova sich für eine andere Frau interessierte: Vanessa Nwattu. Nachdem die beiden sich immer näher kamen und ihre Gefühle zueinander in einem Gedicht offenbarten, kam es schließlich zu einem heißen Kuss.

RTL+ Marc-Robin und Verführerin Laura bei "Temptation Island"

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Reality-TV-Stars

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks und Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

