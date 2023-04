Olivia Culpo und Christian McCaffrey haben sich verlobt!

Süße Neuigkeiten Incoming! Supermodel Olivia Culpo (30) und NFL-Star Christian McCaffrey (26) haben sich 2019 kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Trotz seiner harten Football-Karriere mit verschiedenen Saisonwechseln war seine Freundin immer an seiner Seite. Die Brünette interessiert sich nämlich auch sehr für Sport und unterstützt ihren Schatz gerne. Jetzt stellte Christian ihr die Frage aller Fragen – und Olivia hat Ja gesagt!

Auf Instagram teilte das Liebespaar den romantischen Moment mit ihren Fans. Am 2. April hat sich das bedeutende Ereignis abgespielt, wo Christian um Olivias Hand angehalten hatte. Die beiden waren wohl zu der Zeit auf einem Roadtrip zu zweit unterwegs. In einem vorangegangenen Post zeigten die Turteltäubchen ein paar Eindrücke aus ihrem Urlaub und wirken darauf überaus glücklich. Das Hochzeitsdatum ist noch nicht bekannt.

Aufgrund Olivias Endometriose-Erkrankung könnte es schwierig für sie werden, Kinder auf die Welt zu bringen. Doch die Influencerin möchte es auf alle Fälle versuchen und das in naher Zukunft. "Ich habe das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich Kinder haben muss", verriet das Model in einem früheren Interview!

Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey

Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey

Anzeige

Instagram / christianmccaffrey Christian McCaffrey und Olivia Culpo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de