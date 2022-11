Olivia Culpo fürchtet, keine eigenen Kids bekommen zu können

Für Olivia Culpo (30) könnte die Familienplanung etwas schwieriger ausfallen. In der Vergangenheit sprach die Schauspielerin bereits mehrfach über ihre Endometriose. So gab sie nach einer Operation im Frühjahr 2021 beispielsweise ehrliche Einblicke in ihren Heilungsprozess. Neben starken Schmerzen während der Monatsblutung kann sich die Erkrankung auch auf das Vermögen, eigene Kinder zu bekommen, auswirken. Nun verrät Olivia, dass sie befürchte, wegen ihrer Endometriose nicht schwanger werden zu können.

In der Vorschau zur neusten Folge von "The Culpo Sisters" spricht die Ex-Freundin von Nick Jonas (30) ganz offen über ihre Sorgen und Ängste. "Ich möchte Kinder haben, aber ich möchte sichergehen, dass ich es auch kann", erklärte die 30-Jährige, bevor sie hinzufügt: "Es könnte wirklich schwer für mich sein, Babys zu bekommen". Olivia fährt fort, dass eine Endometriose-Erkrankung die Fruchtbarkeit der Betroffenen auf viele verschiedene Arten beeinflussen könne. So sei es möglich, dass entsprechendes Gewebe in der Nähe oder sogar auf den Eierstöcken wächst, sodass die Qualität der Eizellen beeinträchtigt wird und die Eileiter vernarben.

Da sie nicht wisse, inwiefern ihre Krankheit sie in den kommenden Jahren beeinflussen werde, blicke sie etwas nervös in die Zukunft. Zudem mache sich die dunkelhaarige Beauty dauerhaft Sorgen, dass ihre Pläne zeitlich nicht funktionieren würden. "Ich habe das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich Kinder haben muss", versichert die Influencerin.

Getty Images Olivia Culpo, Schauspielerin

Getty Images Olivia Culpo bei den CFDA Fashion Awards, 2022

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo im November 2022

