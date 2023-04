Alessio als großer Bruder: Sarah Engels ist stolz auf ihn

Sarah Engels (30) lebt im absoluten Familienglück. Seit 2021 ist die Sängerin in zweiter Ehe mit ihrem Julian (29) verheiratet, die Geburt ihrer Tochter Soela (1) machte das Glück noch im selben Jahr perfekt. Auch ihr Sohn Alessio (7) aus der Beziehung mit Pietro Lombardi (30) liebt seine kleine Schwester über alles und versucht stets, sie zu beschützen. Auf die Bruderqualitäten ihres Erstgeborenen ist Sarah ganz besonders stolz.

Aktuell verbringt Familie Engels einen Traumurlaub auf Bali. In ihrer Instagram-Story teilt Sarah einen Clip, in dem ihre beiden Kids Hand in Hand durch die Sonne laufen – was die Musikerin sichtlich rührt! "Die zwei sind so süß zusammen – ich bin so stolz auf meine zwei. Er ist so ein toller großer Bruder und zeigt seiner kleinen Schwester die Welt", schwärmt sie. Solea schaue sich bereits alles bei Alessio ab und eifere dem Siebenjährigen nach.

Doch nicht nur Alessios Beziehung zu Solea begeistert die zweifache Mama – auch ihre eigene Verbindung zu dem Jungen ist etwas ganz Besonderes. "Was wir beide schon alles zusammen erlebt haben – das kann uns keiner nehmen. Ich war noch so jung, als du auf die Welt kamst und hatte oft so Angst zu versagen als Mama", gestand sie unter einem Clip mit ihrem Sohn im Meer. Doch das Mama-Sohn-Duo habe alles gemeistert.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kindern Alessio und Solea

Anzeige

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels mit ihren Kindern, 2022

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de